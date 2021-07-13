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15:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Марс и Венера приблизились на минимальное расстояние друг к другу (фото)

Это событие называется планетарным соединением.

Вечером 12 июля Венера и Марс подошли друг к другу на минимальное расстояние, а перед рассветом 13 июля визуально практически соединились. Это событие, называемое планетарным соединением, можно было наблюдать невооруженным глазом. Ближе всего планеты оказались друг к другу в предрассветные часы.

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Как известно, Венера и Марс вращаются вокруг Солнца по обе стороны от Земли, но в июле они начинают сближение и в один момент практически соединяются в ночном небе.

Это сближение могли наблюдать люди по всему миру. В соцсетях уже появились снимки этого удивительного события.

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Екатерина Гура

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