Марс и Венера приблизились на минимальное расстояние друг к другу (фото)
Это событие называется планетарным соединением.
Это событие называется планетарным соединением.
Вечером 12 июля Венера и Марс подошли друг к другу на минимальное расстояние, а перед рассветом 13 июля визуально практически соединились. Это событие, называемое планетарным соединением, можно было наблюдать невооруженным глазом. Ближе всего планеты оказались друг к другу в предрассветные часы.
Как известно, Венера и Марс вращаются вокруг Солнца по обе стороны от Земли, но в июле они начинают сближение и в один момент практически соединяются в ночном небе.
Это сближение могли наблюдать люди по всему миру. В соцсетях уже появились снимки этого удивительного события.
Екатерина Гура