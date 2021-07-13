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15:22 (мск), источник: ТАСС

Синоптики пообещали россиянам жаркую погоду до конца лета

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что этот прогноз не означает, что будет перманентно тепло.

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вторая половина июля и август ожидаются жаркими в России. Однако периоды похолодания будут, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По предварительным расчетам, мы оцениваем, что и вторая половина июля, и август в среднем по территории нашей страны будут жаркими», — рассказал он на онлайн-конференции в ТАСС во вторник.

Вильфанд отметил, что этот прогноз не означает, что будет перманентно тепло, безусловно, колебания температуры будут.

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