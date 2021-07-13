Синоптики пообещали россиянам жаркую погоду до конца лета
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что этот прогноз не означает, что будет перманентно тепло.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что этот прогноз не означает, что будет перманентно тепло.
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вторая половина июля и август ожидаются жаркими в России. Однако периоды похолодания будут, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«По предварительным расчетам, мы оцениваем, что и вторая половина июля, и август в среднем по территории нашей страны будут жаркими», — рассказал он на
Вильфанд отметил, что этот прогноз не означает, что будет перманентно тепло, безусловно, колебания температуры будут.