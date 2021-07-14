В Гидрометцентре спрогнозировали наступление в России «европейских» зим

«Наша страна северная, и энергетическая проблема при суровых зимах ох, как остро встает. Можно ожидать, что лет через 30 снимется эта проблема. Температура повысится на 3−5 градусов, мы приблизимся к западно-европейским зимам», — цитирует его ТАСС.
Специалист уточнил, что морозы, хоть и станут более редким явлением, но всё равно будут сопровождать российские зимы.
В целом зимы будут теплеть, но интенсивность похолоданий не уменьшится, и не нужно рассчитывать, что в Москве не будет 20−25 градусов мороза. Если похолодание, то оно будет серьезное. Редкое, но сильное.
Роман ВильфандНаучный руководитель Гидрометцентра РФ
11 июля научный руководитель Гидрометцентра отметил, что в РФ каждое последующее десятилетие становится гораздо теплее предыдущего. По его словам, эта тенденция является общемировой.
14 марта Вильфанд призвал не бояться потепления климата. По его словам, потепление неизбежно, однако не стоит ожидать, что зима в Северном полушарии будет длиться до двух месяцев к концу тысячелетия. Специалист подчеркнул, что природные факторы оказывают меньшее влияние на изменение климата по сравнению с деятельностью человека.
9 марта стало известно, что китайские ученые предрекли России и другим странам Северного полушария катастрофические климатические изменения к 2100 году. По мнению специалистов, если не будут приняты меры по смягчению последствий изменения климата, то через 80 лет на указанных территориях лето будет длиться около полугода.
По подсчетам ученых, в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, тогда как зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.