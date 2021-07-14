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09:25 (мск), источник: Известия

В Гидрометцентре спрогнозировали наступление в России «европейских» зим

Через 30 лет погода зимой в России может стать ближе к климатическим условиям в странах Европы. Об этом в среду, 14 июля, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«Наша страна северная, и энергетическая проблема при суровых зимах ох, как остро встает. Можно ожидать, что лет через 30 снимется эта проблема. Температура повысится на 3−5 градусов, мы приблизимся к западно-европейским зимам», — цитирует его ТАСС.

Специалист уточнил, что морозы, хоть и станут более редким явлением, но всё равно будут сопровождать российские зимы.

В целом зимы будут теплеть, но интенсивность похолоданий не уменьшится, и не нужно рассчитывать, что в Москве не будет 20−25 градусов мороза. Если похолодание, то оно будет серьезное. Редкое, но сильное.
Роман Вильфанд
Научный руководитель Гидрометцентра РФ

11 июля научный руководитель Гидрометцентра отметил, что в РФ каждое последующее десятилетие становится гораздо теплее предыдущего. По его словам, эта тенденция является общемировой.

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14 марта Вильфанд призвал не бояться потепления климата. По его словам, потепление неизбежно, однако не стоит ожидать, что зима в Северном полушарии будет длиться до двух месяцев к концу тысячелетия. Специалист подчеркнул, что природные факторы оказывают меньшее влияние на изменение климата по сравнению с деятельностью человека.

9 марта стало известно, что китайские ученые предрекли России и другим странам Северного полушария катастрофические климатические изменения к 2100 году. По мнению специалистов, если не будут приняты меры по смягчению последствий изменения климата, то через 80 лет на указанных территориях лето будет длиться около полугода.

По подсчетам ученых, в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, тогда как зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.

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