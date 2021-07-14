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10:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Сети показали размытый дождями Улан-Удэ (фото, видео)

Спецтехника с ночи откачивает воду и расчищает проезды.

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В столице Бурятии за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков.

В Улан-Удэ размыты дороги, затоплены дворы, в нескольких кварталах нет электричества, на некоторых участках закрыто движение трамваев, заявил мэр города Игорь Шутенков.

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Для устранения последствий сильного ливня в городе создан операштаб и привлечена вся спецтехника. Она с ночи откачивает воду и расчищает проезды. Работают мотопомпы, 12 вакуумных машин, грейдеры, самосвалы.

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Больше всего пострадал центр города и Железнодорожный район. Также сложная ситуация в Октябрьском и Советском районах.

«Такой объём воды не выдержит ни одна ливневая канализация», — написал мэр города Игорь Шутенков в соцсетях.

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Бурятия страдает от проливных дождей несколько последних дней. Синоптики предупреждают: 14—15 июля в республике снова пройдут сильные дожди, грозы, возможен град.

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Анна Лысенко

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