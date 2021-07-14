В Сети показали размытый дождями Улан-Удэ (фото, видео)
Спецтехника с ночи откачивает воду и расчищает проезды.
Спецтехника с ночи откачивает воду и расчищает проезды.
В столице Бурятии за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков.
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Для устранения последствий сильного ливня в городе создан операштаб и привлечена вся спецтехника. Она с ночи откачивает воду и расчищает проезды. Работают мотопомпы, 12 вакуумных машин, грейдеры, самосвалы.
Больше всего пострадал центр города и Железнодорожный район. Также сложная ситуация в Октябрьском и Советском районах.
«Такой объём воды не выдержит ни одна ливневая канализация», — написал мэр города Игорь Шутенков в соцсетях.
Бурятия страдает от проливных дождей несколько последних дней. Синоптики предупреждают:
Анна Лысенко
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