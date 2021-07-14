20 minūtes ar skatu uz ostu pic.twitter.com/VxmDSYfvhM— Lauris Rēvelis (@lrevelis) July 13, 2021
В Латвии сфотографировали «космические лучи»
В Риге и Юрмале наблюдают эпичные грозы.
В Риге и Юрмале наблюдают эпичные грозы.
Житель Риги Лаурис Ревелис поделился в соцсетях впечатляющим снимком грозы над городской гаванью.
Ревелис установил на фотоаппарате длинную выдержку и запечатлел в одном кадре около двух десятков молний, бьющих вертикально в землю. Фотография с разрядами напоминает кадр из фантастического фильма о прибытии пришельцев.
В комментариях подписчики стали делиться своими кадрами разбушевавшейся стихии. «Похоже, вчера в Юрмале инопланетяне тоже исследовали нашу Землю», — написала пользовательница Снежана Дзените.
«Точно, я вдруг вспомнил о фильме «Война миров«», — ответил фотограф.
Анна Лысенко
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