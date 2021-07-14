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14:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Латвии сфотографировали «космические лучи»

В Риге и Юрмале наблюдают эпичные грозы.

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Житель Риги Лаурис Ревелис поделился в соцсетях впечатляющим снимком грозы над городской гаванью.

Ревелис установил на фотоаппарате длинную выдержку и запечатлел в одном кадре около двух десятков молний, бьющих вертикально в землю. Фотография с разрядами напоминает кадр из фантастического фильма о прибытии пришельцев.

В комментариях подписчики стали делиться своими кадрами разбушевавшейся стихии. «Похоже, вчера в Юрмале инопланетяне тоже исследовали нашу Землю», — написала пользовательница Снежана Дзените.

«Точно, я вдруг вспомнил о фильме «Война миров«», — ответил фотограф.

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