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18:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

В британских велосипедистов ударила молния во время селфи

К счастью, они отделались лишь легкими ожогами.

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Запоминающийся, но довольно пугающий опыт пришлось пережить Рэйчел, Изобель и Эндрю Джобсон из Мейденхеда, графство Беркшир, когда 12 июля они отправились кататься на велосипедах.

Во время их поездки началась сильная гроза и сестры с братом решили остановиться и переждать ливень под большим деревом недалеко от замка Молси в Суррее. Находясь под деревом, Джобсоны решили сделать пару снимков на память. Первое селфи получилось отлично, зато второе запомнится им на всю жизнь. В момент, когда щелкнула камера — в них ударила молния.

По словам 23-летней Исобель, которая и снимала всех на смартфон, камера щелкнула одновременно с ударом молнии и попала в кадр, сделав засвет.

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К счастью, все остались живы. Очнувшись от удара, молодые люди вызвали скорую. Прибывшие на место медики доставили их в больницу Святого Георгия в Тутинге, на юге Лондона, и уже через несколько часов везучих велосипедистов выписали с незначительными ожогами.

По словам медиков, причиной удара молнии мог послужить как сам телефон, так и титановая пластина, которая была установлена в руку Изобель несколько лет назад после велосипедной аварии.

Напомним, что 12 июля на Лондон и пригород обрушилась мощная гроза. За день там выпала месячная норма осадков, вызвав внезапные наводнения и остановив работу железнодорожного транспорта.

Екатерина Гура

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