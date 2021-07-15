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05:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Синоптик спрогнозировал погоду в России фразой «жара уйдет со скандалом»

Жара из России будет «уходить со скандалом» — не исключено появление смерчей и града. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал синоптик Александр Шувалов. Аномальная жара в России завершится неравномерно, начиная с выходных, однако сроки будут зависеть от региона.

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Источник: Reuters

«Я предполагаю, что есть не нулевая вероятность одного-двух смерчей. Говорить когда и где — не берется никто, все говорят о том, что риск существует. Но давайте отправим смерчи на второе место, на первое поставим град, грозы и шквалистое усиление ветра. Их вероятность гораздо выше. Я бы выразил свою мысль таким образом: “Жара будет уходить со скандалом”», — сказал он.

Ранее Шувалов заявил, что аномальная жара в России завершится неравномерно, и сроки будут зависеть от регионов.
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По его словам, в средней полосе погода начнет меняться в выходные, а на северо-западе страны — в пятницу или субботу.

Синоптик добавил, что с середины следующей недели в Подмосковье и средней полосе будут ощутимые осадки. Он призвал подождать еще два три дня, пока не начнется понижение температуры.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что россиян ожидает жаркая погода до конца лета. По его словам, вторая половина июля и август в среднем будут жаркими. При этом это не означает, что жара будет постоянной — стоит ожидать колебаний температуры.

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