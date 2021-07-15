Очевидцы засняли на видео смерч в Мытищах
В Мытищах 15 июля прошел смерч, видеокадры опубликовали очевидцы в соцсетях.
В Мытищах 15 июля прошел смерч, видеокадры опубликовали очевидцы в соцсетях.
Тем временем на ряд московских районов обрушились ливни с грозами.
Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер. По его прогнозам, в столице выпадет до 10% месячной нормы осадков, благодаря этим погодным явлениям жара немного спадет.
Кроме того, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что на
Варакин отметил, что небольшое снижение температуры ожидается уже в третьей декаде июля.
Накануне столичные власти также порекомендовали горожанам быть осторожнее на улице и за рулем