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14:26 (мск), источник: Известия

Очевидцы засняли на видео смерч в Мытищах

В Мытищах 15 июля прошел смерч, видеокадры опубликовали очевидцы в соцсетях.

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Тем временем на ряд московских районов обрушились ливни с грозами.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер. По его прогнозам, в столице выпадет до 10% месячной нормы осадков, благодаря этим погодным явлениям жара немного спадет.

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Кроме того, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что на северо-западе страны аномальная жара сменится грозами, а атлантический циклон собьет высокую температуру в Центральном регионе.

Варакин отметил, что небольшое снижение температуры ожидается уже в третьей декаде июля.

Накануне столичные власти также порекомендовали горожанам быть осторожнее на улице и за рулем из-за ухудшения погоды, не укрываться под слабо укрепленными рекламными конструкциями, избегать нахождения под линиями электропередачи.

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