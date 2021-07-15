Германию затопило: 19 человек погибли, число жертв растет

Села затоплены водой, завалены деревьями, машины плавают по дорогам, а улицы превратились в бурлящие реки. Это одно из самых худших наводнений, которое когда-либо случилось в этих районах на памяти живущих.
Люди оказались заперты в ловушках на своих крышах. Многие все еще ждут спасения.
Во многих районах Западной Германии за последние 24 часа выпало рекордное количество осадков и реки вышли из берегов. Почти 150 000 домов осталось без электричества.
Транспортное сообщение по стране нарушено. И чиновники предупреждают, что ситуация по-прежнему опасна. В четверг и пятницу сильные дожди ожидаются в других частях Германии и существует риск новых наводнений.
Наиболее пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.
Полиция открыла горячую линию для людей, которые могут сообщить о пропаже близких, а жителей попросили присылать видео и фотографии, которые могли бы помочь им в поисках.
Спасатели с самолетов пытаются вытащить отчаявшихся людей с улиц и крыш. Власти земель призывают людей по-возможности оставаться на верхних этажах или забираться на крыши домов.
В соседней Бельгии также несколько дней шел проливной дождь, из-за которого реки в регионе Валлония вышли из берегов.
Особенно пострадали провинции Льеж и Намюр: курортный город Спа был полностью затоплен. В городе Шофонтен почти 1800 человек были вынуждены эвакуироваться.
«Мы редко сталкивались с такими сильными наводнениями. Последний раз такое случалось в 1998 году», — сказал радио RTL мэр города Даниэль Баклен.
Железнодорожная сеть страны Infrabel сообщила, что в четверг приостанавливает движение в южной части страны из-за рисков, связанных с поездками.
«Мы понимаем, что в нынешних условиях невозможно обеспечить безопасное движение поездов», — сказал министр транспорта страны Жорж Жилкине.