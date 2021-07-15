Слоны под дождем и «пыльный дьявол» в Мытищах: жара временно покинула Москву и область
Ливни, как ожидается, продлятся не менее двух часов, граждан призывают быть внимательными и не стоять под шаткими конструкциями.
Ливни, как ожидается, продлятся не менее двух часов, граждан призывают быть внимательными и не стоять под шаткими конструкциями.
В раскаленной от жары Москве начались ливни, которые продлятся не менее двух часов, а в подмосковных Мытищах заметили вихрь, который как объяснили журналистам в центре погоды «Фобос», корректно называется «пыльный дьявол». Согласно предупреждениям синоптиков, сегодня ожидаются град с ветром и лучше всего не прятаться под деревьями и высокими металлическими конструкциями, а также не парковать в подобных местах машины. Кроме того, стихия обрушилась на Зеленоград, Одинцово и аэропорт Шереметьево.
Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды. При этом смену погоды положительно оценили слоны в Московском зоопарке, которые радостно и неуклюже стали пританцовывать, а также играть в лужах.
Непогода, которая пришла в Москву в четверг, сохранится в ближайшие дни, сообщил ТАСС ведущий сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец. Он добавил, что в эти выходные ливней будет чуть меньше, а солнца — больше.
«Эта история будет теперь в ежедневном порядке. Эти грозовые облака мозаично будут время от времени накрывать ливнями, грозами, градом. Завтра тоже сохраняется вероятность, в выходные будет чуть попроще», — сообщил собеседник агентства.
«Пыльным дьяволом» называется атмосферное явление, которое возникает, когда земля сильно нагревается. Тогда движение воздуха собирает с земли пыль, песок, мелкие предметы и камешки, в результате чего образуется песчаный (или пыльный) вихрь. Чаще всего такой вихрь существует не более двух минут и достигает не больше 20 метров в высоту.
Замглавы «Мосэкомониторинга» Евгений Никитич на
«Наше аномальное лето действительно ухудшило несколько качество атмосферного воздуха. Есть такой термин “неблагоприятные метеорологические условия”, которые способствуют накоплению вредных веществ и препятствуют их рассеиванию», — сообщил он.
Кроме того, в Москве сильный ветер повалил 20 деревьев,
11 июля МЧС России сообщило, что в стране ввели особый противопожарный режим в 37 регионах и частично — в 19. Наиболее сложная ситуация наблюдалась на Дальнем Востоке, в Якутии, Магаданской и Челябинской областях. Кроме того, резко подскочило число пожаров на Урале и в Приволжье. Всего по стране было зарегистрировано более 550 очагов возгорания.
Генри Достоевский