В Италии выпал гигантский град (фото)

После аномальной жары, вызванной воздушными массами из Сахары, на европейские города обрушились мощные штормы. Грозы с сильными ливнями, штормовым ветром и градом пришли в Германию, Данию, Францию, Нидерланды, Польшу, Чехию и Италию.
14 июля сразу в нескольких регионах Италии выпал гигантский град, который буквально за несколько минут уничтожил огромную часть виноградников и сельскохозяйственных культур, а также сильно повредил автомобили и здания.
В некоторых районах размеры градин достигали 10 сантметров в диаметре. Свидетели природной стихии публиковали в соцсетях фото и видео. Специалисты говорят, что ущерб, нанесенный штормом, пока подсчитывать рано — такая же погода может сохраниться в регионе до выходных.