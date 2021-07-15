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16:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Италии выпал гигантский град (фото)

В Европу пришла непогода.

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После аномальной жары, вызванной воздушными массами из Сахары, на европейские города обрушились мощные штормы. Грозы с сильными ливнями, штормовым ветром и градом пришли в Германию, Данию, Францию, Нидерланды, Польшу, Чехию и Италию.

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14 июля сразу в нескольких регионах Италии выпал гигантский град, который буквально за несколько минут уничтожил огромную часть виноградников и сельскохозяйственных культур, а также сильно повредил автомобили и здания.

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В некоторых районах размеры градин достигали 10 сантметров в диаметре. Свидетели природной стихии публиковали в соцсетях фото и видео. Специалисты говорят, что ущерб, нанесенный штормом, пока подсчитывать рано — такая же погода может сохраниться в регионе до выходных.

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Екатерина Гура

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