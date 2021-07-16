Почти треть россиян заявили о спорах с коллегами из-за кондиционеров
Женщины по этому поводу ругаются с коллегами немного чаще, чем мужчины. Больше всего конфликтов
Женщины по этому поводу ругаются с коллегами немного чаще, чем мужчины. Больше всего конфликтов
Почти треть россиян (29%) вступают в споры с коллегами
Об отсутствии перепалок на работе по этой причине сообщили 46% опрошенных; еще 25% сказали, что у них нет кондиционера на рабочем месте.
Как показало исследование, женщины ругаются с коллегами
При этом за последние десять лет споров
Помимо этого Superjob также зафиксировал рост спроса на мастеров по установке, ремонту и обслуживанию кондиционеров. Средний рыночный заработок представителя этой специальности в Москве, например, сейчас составляет 120−140 тыс. руб. в месяц.
В июне и июле аномальная жара накрыла многие регионы России, в том числе
В Москве, например, столбик термометра неоднократно поднимался выше 30 градусов. Погода в столице несколько раз била температурные рекорды: в последний раз — 13 июля, тогда был достигнут максимум с 1936 года.
На этом фоне в Москве и в остальной России вырос спрос на вентиляторы и кондиционеры, а также на мини- и автохолодильники. Среди других популярных товаров у москвичей оказались кремы от солнца, солнцезащитные очки, шляпы, аппараты для самостоятельного изготовления мороженого.