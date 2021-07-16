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10:39 (мск), источник: РБК

Почти треть россиян заявили о спорах с коллегами из-за кондиционеров

Женщины по этому поводу ругаются с коллегами немного чаще, чем мужчины. Больше всего конфликтов из-за кондиционеров возникает у молодых людей в возрасте до 34 лет.

Источник: РИА "Новости"

Почти треть россиян (29%) вступают в споры с коллегами из-за работы кондиционера в офисе, говорится в исследовании сервиса Superjob (есть у РБК).

Об отсутствии перепалок на работе по этой причине сообщили 46% опрошенных; еще 25% сказали, что у них нет кондиционера на рабочем месте.

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Как показало исследование, женщины ругаются с коллегами из-за кондиционированного воздуха чаще, чем мужчины, — 33 против 26%. Больше всего разногласий с коллегами по этому поводу возникает у молодых людей (до 34 лет, 32%), меньше всего — у представителей старшего поколения (45 лет и старше, 27%).

При этом за последние десять лет споров из-за температуры в офисах стало меньше: так, если в 2011 году положительно ответили 31%, то в 2021 — 29% респондентов.

Помимо этого Superjob также зафиксировал рост спроса на мастеров по установке, ремонту и обслуживанию кондиционеров. Средний рыночный заработок представителя этой специальности в Москве, например, сейчас составляет 120−140 тыс. руб. в месяц.

В июне и июле аномальная жара накрыла многие регионы России, в том числе Северо-Западный, Южный и Дальневосточный федеральные округа.

В Москве, например, столбик термометра неоднократно поднимался выше 30 градусов. Погода в столице несколько раз била температурные рекорды: в последний раз — 13 июля, тогда был достигнут максимум с 1936 года.

На этом фоне в Москве и в остальной России вырос спрос на вентиляторы и кондиционеры, а также на мини- и автохолодильники. Среди других популярных товаров у москвичей оказались кремы от солнца, солнцезащитные очки, шляпы, аппараты для самостоятельного изготовления мороженого.

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