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10:01 (мск), источник: ТАСС

Синоптики сообщили, что в Крым пришла аномальная жара

Дневные температуры будут достигать 38 градусов.

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Источник: Reuters
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в степных и предгорных районах Крыма, а также на южном побережье полуострова в ближайшие дни на семь градусов превысит климатическую норму. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Крымском гидрометцентре.

«В ближайшие дни на полуострове [установится] аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха в степных, предгорных районах и на южном побережье будет выше климатической нормы семь градусов. Это для Крыма аномально жаркая погода. Дневные температуры будут достигать 38 градусов», — сказал собеседник агентства. Синоптик добавил, что ночью температура воздуха в разных районах Крыма будет колебаться от 22 до 27 градусов.

В гидрометцентре добавили, что пока там не зафиксировали температурных рекордов. С 16 по 22 июля в связи с аномально жаркой погодой на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.

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