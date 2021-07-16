Дроны в ОАЭ вызвали искусственный дождь в пустыне (видео)
В стране испытали новую «погодную» технологию.
В стране испытали новую «погодную» технологию.
В Объединенных Арабских Эмиратах удалось искусственно вызвать дождь в 50-градусную жару, сообщает местный портал прогнозов погоды Storm Center.
«Шел дождь к северу от поселка Хатта в ОАЭ в горном массиве Хаджар, в районах Вади
Засев облаков в ОАЭ проводили совместно с учеными из Британского университета Рединга. Дроны запускали электрические разряды в облака без использования химических соединений.
Летом в ОАЭ обычно нет осадков. По словам метеорологов, к выходным ливни усилятся.
Анна Лысенко
Еще больше интересного о природе