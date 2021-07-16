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11:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дроны в ОАЭ вызвали искусственный дождь в пустыне (видео)

В стране испытали новую «погодную» технологию.

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В Объединенных Арабских Эмиратах удалось искусственно вызвать дождь в 50-градусную жару, сообщает местный портал прогнозов погоды Storm Center.

«Шел дождь к северу от поселка Хатта в ОАЭ в горном массиве Хаджар, в районах Вади аль-Хилью, Калба Роуд и Хувайлата», — говорится в сообщении.

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Засев облаков в ОАЭ проводили совместно с учеными из Британского университета Рединга. Дроны запускали электрические разряды в облака без использования химических соединений.

Летом в ОАЭ обычно нет осадков. По словам метеорологов, к выходным ливни усилятся.

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