Мощный торнадо частично разрушил канадский город (видео)
К счастью, обошлось без жертв.
К счастью, обошлось без жертв.
Вечером 15 июля по канадскому городу Барри, в провинции Онтарио, прошел мощный торнадо, который в буквальном смысле снес дома в
Министерство окружающей среды Канады сообщило в пятницу, что торнадо имел предварительную оценку EF-2 при скорости ветра до 210 километров в час. Группа по исследованию повреждений пришла к выводу, что путь торнадо составлял около пяти километров в длину и до 100 метров в ширину.
Несколько домов были полностью оторваны от фундамента, еще около 25 домов получили серьезные разрушения и в целях безопасности были снесены спасателями. Огромная часть города осталась без электричества, воды и газа.
К счастью, чудом обошлось без жертв, в больницу были доставлены лишь четыре человека с различными травмами средней тяжести. Еще около семи человек получили незначительные ранения.
Жители Барри были заранее предупреждены о возможном торнадо, поэтому при его появлении люди спрятались в подвалы, и тем самым спасли себе жизнь.
Местные власти на
Метеорологическая служба Канады предупредила, что погодная ситуация остается «тревожной». В ближайшие дни сохраняется вероятность возникновения новых торнадо и сильных штормов с градом в провинции Онтарио.
Отметим, что предыдущий разрушительный торнадо частично разрушил город Бари в 1985 году, сообщает CBC.
Екатерина Гура