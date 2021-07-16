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18:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мощный торнадо частично разрушил канадский город (видео)

К счастью, обошлось без жертв.

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Вечером 15 июля по канадскому городу Барри, в провинции Онтарио, прошел мощный торнадо, который в буквальном смысле снес дома в юго-восточном районе.

Министерство окружающей среды Канады сообщило в пятницу, что торнадо имел предварительную оценку EF-2 при скорости ветра до 210 километров в час. Группа по исследованию повреждений пришла к выводу, что путь торнадо составлял около пяти километров в длину и до 100 метров в ширину.

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Несколько домов были полностью оторваны от фундамента, еще около 25 домов получили серьезные разрушения и в целях безопасности были снесены спасателями. Огромная часть города осталась без электричества, воды и газа.

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К счастью, чудом обошлось без жертв, в больницу были доставлены лишь четыре человека с различными травмами средней тяжести. Еще около семи человек получили незначительные ранения.

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Жители Барри были заранее предупреждены о возможном торнадо, поэтому при его появлении люди спрятались в подвалы, и тем самым спасли себе жизнь.

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Местные власти на пресс-конференции в пятницу сообщили о катастрофических разрушениях, но точный ущерб еще предстоит выяснить. По всему городу организованы пункты пожертвований, куда можно принести еду, воду и вещи первой необходимости для всех пострадавших. Тем, кто лишился своего жилья, были предоставлены временные убежища.

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Метеорологическая служба Канады предупредила, что погодная ситуация остается «тревожной». В ближайшие дни сохраняется вероятность возникновения новых торнадо и сильных штормов с градом в провинции Онтарио.

Отметим, что предыдущий разрушительный торнадо частично разрушил город Бари в 1985 году, сообщает CBC.

Екатерина Гура

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