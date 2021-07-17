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09:00 (мск), источник: РБК

В Росгидромете предсказали жителям ЦФО дожди и грозы в начале недели

Следующая неделя в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) начнется с ливней, гроз и похолодания, однако через несколько дней температура повысится до 29 градусов тепла. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Погода будет достаточно пестрая с точки зрения того, что после аномальной жары будут и грозы, и ливни, и похолодание, если говорить про следующую неделю», — сказал он.

По его информации, начиная со второй половины дня 19 июля и до 21 июля температура будет в пределах 24−26 градусов тепла.

«Но уже в конце следующей [рабочей] недели у нас опять будет больше солнца, и температура будет пробиваться до 27−29 градусов», — добавил он.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что до 19 июля жителей европейской части России и Дальнего Востока ожидает жаркая погода. «На 8−9 градусов температура выше нормы», — уточнил он тогда.

Синоптик добавил, что на Дальнем Востоке температура также будет очень высокой — притом не только на юге, но и на севере региона.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова также отмечала, что спад жары в столичном регионе ожидается со следующей недели. «Жара уйдет. 19 июля будет прохождение холодного атмосферного фронта с кратковременными дождями, местами с сильными грозами», — уточнила она.

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