Народные приметы на 17 июля: какой будет зима
Много ягод — к холодным зимним месяцам.
Много ягод — к холодным зимним месяцам.
17 июля в народе получило название Андрей Налива: в этот день церковь чтит память святителя Андрея, архиепископа Критского, а в полях наливаются колосья.
«На Андрея озими в наливах дошли, а батюшка овес до половины дорос, — говорили крестьяне. — Овес в кафтане, а на грече и рубашки нет».
Считалось, каков Андрей Налива — таков и Калинник 11 августа.
Если деревья начали желтеть, то осень будет ранней. Облака сбиваются в кучи — к погожим дням. Беспрерывные раскаты грома — к граду. Если идет дождь, и куры от него прячутся, то такая погода задержится надолго. Чем больше в радуге зеленого цвета, тем сильнее будет идти дождь.
Много ягод в лесу к этому сроку — к холодной зиме. Морозную зиму обещает и обилие ос.
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