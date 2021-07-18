Народные приметы на 19 июля: делаем прогнозы на осень и зиму
Буду ли они холодными, расскажут насекомые и деревья.
Буду ли они холодными, расскажут насекомые и деревья.
Наблюдая за природой 19 июля, можно делать прогнозы на осень и зиму.
Если на деревьях уже заметны желтые листья — осень и зима будут ранними. Много ос — зима будет морозной. Большой урожай лесных ягод тоже обещает раннюю зиму.
В этот день смотрят на небо. Желтые облака — к дождю. Месяц с зеленоватым оттенком — скоро начнутся дожди, луна необычно большая и в дымке — скоро похолодает, белый и блестящий месяц — к холодной погоде без осадков. На небе много звезд — к ясному дню.
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