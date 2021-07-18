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14:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Камчатке сняли «торнадо» из комаров (видео)

У насекомых брачный сезон.

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В поселке Усть-Камчатск на восточном побережье Камчатского полуострова заметили «смерч» из комаров.

Вихрь с миллионами насекомых буквально закрыл собой небо, сообщает «Камчатка-Информ». Он кружил несколько минут, а затем распался.

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Тучи гнуса не вызывают удивления у местных жителей. Нашествие насекомых — довольно привычное явление для региона. Оно происходит каждый год и длится около 2−3 недель.

В данном случае на видео попали комары-самцы. Они не питаются кровью, а кружат вокруг одной или нескольких самок, чтобы спариться.

Ранее не менее впечатляющими кадрами с нашествием комаров поделились жители Якутии.

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