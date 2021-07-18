На Камчатке сняли «торнадо» из комаров (видео)
У насекомых брачный сезон.
У насекомых брачный сезон.
В поселке
Вихрь с миллионами насекомых буквально закрыл собой небо, сообщает «Камчатка-Информ». Он кружил несколько минут, а затем распался.
Тучи гнуса не вызывают удивления у местных жителей. Нашествие насекомых — довольно привычное явление для региона. Оно происходит каждый год и длится около 2−3 недель.
В данном случае на видео попали
Ранее не менее впечатляющими кадрами с нашествием комаров поделились жители Якутии.
Анна Лысенко
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