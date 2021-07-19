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10:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Гидрометцентр предупредил о сильной жаре и «опасном солнце» на юге России

Жара до 37−44°C прогнозируется в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа до середины недели. На побережье Черного моря в это время температура будет ниже, но возникнет опасная солнечная активность, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В Москве температура будет ниже 30 .

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Источник: AP 2021

«Особенно сильная аномальная жара ожидается до середины недели в Астраханской, Волгоградской областях — 40−42°C, в Калмыкии — до 44 , в северокавказских республиках, в Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии, — 40°C», — сообщил Вильфанд ТАСС.

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По его словам, температура выше климатической нормы на 4−5°C также будет в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье. Воздух прогреется до 37−41°C.

На Черноморском побережье такой сильной жары не будет, там температура составит около 30 , но в ближайшие дни прогнозируется «опасное солнце». «Хоть и облачно будет в Краснодарском крае и Крыму, но ультрафиолетовый индекс повышается там до семи единиц», — сказал Роман Вильфанд. Стандарт ультрафиолетового индекса (шкала от 1 до 12 единиц) указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия.

В Москве самым жарким днем недели станет понедельник, 19 июля. Температура поднимется до 29 , сообщается на сайте Гидрометцентра. В другие дни она будет не выше 27 . Всю неделю в столице переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы возможны в понедельник и вторник.

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