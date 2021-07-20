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12:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Восточной Азии сформировались два тайфуна

Под ударом Китай, Япония и Тайвань.

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Япония, Китай и Тайвань ждут удара сразу двух мощных тайфунов, которые сформировались над Южно-Китайским морем.

Первый из них — тайфун «Чемпака» со скоростью ветра до 120 км в час. Утром во вторник, 20 июля, он находился в 185 км к юго-западу от Гонконга, уточняет CNN. Ожидается, что в течение дня тайфун достигнет берега китайской провинции Гуандун. Здесь выпадет 100 до 200 миллиметров осадков.

Тайфун "Чемпака"

Второй шторм «Ин-Фа» угрожает югу Японии и Тайваня. Ожидается, что в ночь на среду шторм усилится до тайфуна. Он принесет в Японию проливные дожди, что может создать дополнительные сложности для олимпийских спортсменов — 23 июля в стране откроются Летние Олимпийские игры. В то же время сильные волны создадут необходимые условия для соревнований серфингистов.

Шторм "Ин-Фа"
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