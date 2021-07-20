Дикие свиньи оказались опаснее для климата, чем миллион авто
Они высвобождают огромные объемы углекислого газа из почвы.
Они высвобождают огромные объемы углекислого газа из почвы.
Такие подсчеты обнародовала международная группа исследователей в журнале Global Change Biology.
«Дикие свиньи напоминают тракторы, которые бороздят поля, переворачивая землю в поисках пищи. Когда покров нарушается
«Поскольку почва содержит примерно в три раза больше углерода, чем атмосфера, даже небольшая часть углерода, высвобождаемого из почвы, может ускорить изменения климата», — добавил эксперт.
Ранее ученые связали появление COVID-19 с изменением климата. По данным специалистов, климатические изменения на юге Китая увеличили численность и видовое разнообразие летучих мышей в этом регионе, что способствовало формированию новых видов коронавирусов, в том числе опасных для человека.
Анна Лысенко
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