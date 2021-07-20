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15:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дикие свиньи оказались опаснее для климата, чем миллион авто

Они высвобождают огромные объемы углекислого газа из почвы.

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Источник: AP 2021

Из-за диких свиней в атмосферу попадает 4,9 миллиона метрических тонн углекислого газа, что эквивалентно выбросам 1,1 миллиона машин.

Такие подсчеты обнародовала международная группа исследователей в журнале Global Change Biology.

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«Дикие свиньи напоминают тракторы, которые бороздят поля, переворачивая землю в поисках пищи. Когда покров нарушается из-за вспашки или, в данном случае, диких животных, углерод высвобождается и попадает в атмосферу», — говорит ведущий автор исследования Кристофер О’Брайан.

«Поскольку почва содержит примерно в три раза больше углерода, чем атмосфера, даже небольшая часть углерода, высвобождаемого из почвы, может ускорить изменения климата», — добавил эксперт.

Ранее ученые связали появление COVID-19 с изменением климата. По данным специалистов, климатические изменения на юге Китая увеличили численность и видовое разнообразие летучих мышей в этом регионе, что способствовало формированию новых видов коронавирусов, в том числе опасных для человека.

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