Море в Анапе стало зеленым (видео)

Черное море у побережья Анапы окрасилось в зеленый цвет. В соцсетях появились фото и видео, сделанные с помощью дрона, на которых отчетливо видно, как морская вода приобрела яркий изумрудный оттенок.
Экологи объясняют, что такой цвет моря вызван цветущими водорослями, которые активно начали расти
Пока туристам эти водоросли не сильно мешают, но скоро их начнет прибивать к берегу, где они начнут разлагаться и плохо пахнуть, создавая на побережье подобие болота.
Сообщается, что местные коммунальные службы готовы прийти на помощь и начать расчищать пляжи, когда это станет необходимо.
Екатерина Гура