Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 июляПервое русское кругосветное плавание, скандальная комета, революция в индустрии компьютерных игр и другие события
Фоторепортажи
1010 невероятных тоннелей со всего мира
20В Германии ввели режим военной катастрофы
19:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Море в Анапе стало зеленым (видео)

Из-за жары в воде начали активно цвести водоросли

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Черное море у побережья Анапы окрасилось в зеленый цвет. В соцсетях появились фото и видео, сделанные с помощью дрона, на которых отчетливо видно, как морская вода приобрела яркий изумрудный оттенок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Экологи объясняют, что такой цвет моря вызван цветущими водорослями, которые активно начали расти из-за жары и хорошего прогрева морской воды. По словам специалистов, это ежегодное явление, и его можно часто наблюдать на побережье в июле-августе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пока туристам эти водоросли не сильно мешают, но скоро их начнет прибивать к берегу, где они начнут разлагаться и плохо пахнуть, создавая на побережье подобие болота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что местные коммунальные службы готовы прийти на помощь и начать расчищать пляжи, когда это станет необходимо.

Екатерина Гура

Еще больше о природе

Во время загрузки произошла ошибка.
Горячие темы на Авто
Поделюсь своими ощущениями после переезда. 152
Спрос на фейки или опиум для народа. 111
Что-то тишина сегодня в курилке. Не уж то жара всех одолела? 104
Что ими движет? 93
Товары для дома
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
7 гаджетов, которые сберегут ваши нервы и время
Gnezdo.ru
Андрей Норкин жестко ответил на тираду Бортич о РФ
Счастливый папа и муж: Богатырев показал сына
Модели в Советском Союзе и сейчас: такая разница
СМИ узнали, что произошло с сестрами Арнтгольц
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
7 случаев, когда не нужно менять старый паркет
5 решений для скандинавского интерьера
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
5 привычек хорошей хозяйки, которые облегчают жизнь
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»