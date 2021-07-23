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14:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Великобритании нашли метеорит, который старше Земли

Ученые надеются с его помощью лучше понять причины зарождения жизни на планете.

В британской деревне Уинчкомб в следе от лошадиного копыта был найден осколок метеорита, который оказался международной сенсацией. Исследователи из Университета Лафборо вместе с коллегами из EAARO принялись изучать небесное тело и выяснили, что это самый древнейший метеорит, когда-либо найденный на Земле. Более того, он старше и самой планеты: ему 4,6 миллиарда лет, а Земле — примерно 4,54 миллиарда.

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Для изучения древнего небесного тела ученые использовали электронную микроскопию, колебательную спектроскопию и дифракцию рентгеновских лучей. Все эти анализы помогли выяснить, что по составу найденный метеорит не похож на те образцы, что раньше находили на Земле. Он состоит из частиц и пыли, которые никогда не подвергались сильным космическим столкновениям, он не участвовал в образовании протопланетных тел и не подвергался термическому метаморфизму.

По мнению специалистов, метеорит, получивший название Уинчкомб, сначала входил в пояс астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Ученые надеются, что более детальные изучения метеорита помогут лучше понять причины зарождения жизни на Земле.

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