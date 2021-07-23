Сильные грозы вызвали наводнение в пригороде Лас-Вегаса (видео)
Всего за 20 минут там выпала месячная норма осадков.
Всего за 20 минут там выпала месячная норма осадков.
В американском штате Невада прошли внезапные сильные грозы. Больше всего досталось городу Хендерсон, который находятся рядом с
Сообщается, что всего за 20 минут там выпала месячная норма осадков,
Грозы также сопровождались сильным порывистым ветром. На кадрах, опубликованных в соцсетях очевидцами, можно увидеть мотоциклиста, которого ветер буквально сдувает с дороги.
Екатерина Гура