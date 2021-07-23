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14:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Сильные грозы вызвали наводнение в пригороде Лас-Вегаса (видео)

Всего за 20 минут там выпала месячная норма осадков.

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В американском штате Невада прошли внезапные сильные грозы. Больше всего досталось городу Хендерсон, который находятся рядом с Лас-Вегасом.

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Сообщается, что всего за 20 минут там выпала месячная норма осадков, из-за чего некоторые улицы просто ушли под воду вместе с автомобилями.

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Грозы также сопровождались сильным порывистым ветром. На кадрах, опубликованных в соцсетях очевидцами, можно увидеть мотоциклиста, которого ветер буквально сдувает с дороги.

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Екатерина Гура

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