Северо-восток Турции затопило из-за проливных дождей (видео)
Из региона было эвакуировано двести человек.
Из региона было эвакуировано двести человек.
Турция пополнила список стран, пострадавших от наводнения за последний месяц. Сильные дожди, обрушившиеся на
Сейчас в этих районах идут
По словам местных властей, из пострадавшего региона было эвакуировано около 200 человек, также на местах есть проблемы с электричеством и водопроводом.
Региону нанесен большой ущерб, однако оценивать убытки пока еще рано. По прогнозам синоптиков, такая погода на
Екатерина Гура