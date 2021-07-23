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17:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Северо-восток Турции затопило из-за проливных дождей (видео)

Из региона было эвакуировано двести человек.

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Турция пополнила список стран, пострадавших от наводнения за последний месяц. Сильные дожди, обрушившиеся на северо-восток страны, вызвали наводнение в провинциях Артвин и Риза. Из берегов вышла река Архави и затопила районный центр и сельские дороги.

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Сейчас в этих районах идут поисково-спасательные работы. На место прибыл глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Пока данных о жертвах нет, но несколько человек были госпитализированы с различными травмами.

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По словам местных властей, из пострадавшего региона было эвакуировано около 200 человек, также на местах есть проблемы с электричеством и водопроводом.

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Региону нанесен большой ущерб, однако оценивать убытки пока еще рано. По прогнозам синоптиков, такая погода на северо-востоке Турции сохранится еще в течение нескольких дней.

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Екатерина Гура

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