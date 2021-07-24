Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Надбавки к пенсии будут начислять по-новому Кому вернут доплату, а кто получит право на перерасчет
Фоторепортажи
12Пламя Севера: в Карелии бушуют лесные пожары
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
00:17 (мск), источник: РБК

В Сочи включили сирены и предупредили об эвакуации из-за наводнения

Сочи опять начало затапливать из-за ливня, разразившегося 23 июля. Часть рек вышла из берегов, в городе работают сирены предупреждения об экстренной ситуации.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +30° 31% 764 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2021

Из-за сильных ливней в Сочи поднялся до критических значений уровень воды в реке Мацеста, вода разливается на дороги, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УПРДОР’Черноморье«. “Кубанские новости” пишут, что из-за вышедших из берегов рек и воды из заполненных ливневых стоков затоплены улицы Сочи и Адлера. Подтопления, по данным “Интерфакса”, зафиксированы в поселках Дагомыс, Кудепста и Хоста.

Движение по дорогам из Адлера в центр Сочи приостановлено, сообщили РБК в пресс-службе УПРДОР’Черноморье«. Из-за сошедшего ливневого стока на автодорогу Джубга-Сочи было приостановлено движение транспорта в районе Красного штурма, пишут “Кубанские новости”. Позднее в УПРДОР’Черноморье» сообщили, что проезд Адлер — Сочи обеспечивается в оба направления в реверсивном режиме. «Движение организовано по “нижней полке” основного хода, которая в штатном режиме работает только из Сочи в Адлер», — объяснили в ведомстве.

Уровень воды в реке Восточный Дагомыс также превысил критические значения, подтвердили РБК в в пресс-службе Упрдор «Черноморье». «Он превысил критические значения в в верховьях, о жилых микрорайонах нет информации», — добавили в пресс-службе.

В Хостинском районе города власти не исключат эвакуацию, передает ТАСС со ссылкой на слова представителя администрации. Работают сирены. «Реки Кудепста и Хоста опять поднимаются, у нас готовность эвакуировать. Сирены включили», — сообщил собеседник агентства.

«Комсомольская правда» опубликовала видео, на котором видно, что в море около Дагомыса образовался смерч.

«Дождь на сегодняшний момент прекратился, ситуация штатная. Никаких из ряда вон выходящих чрезвычайных происшествий в городе не происходит», — заявили РБК в пресс-службе администрации Сочи в ответ на просьбу прокомментировать происходящее в городе.

Новость
Роскосмос опубликовал фото последствий наводнения в Сочи со спутника

Из-за подтоплений прекратилась работа нескольких трансформаторных подстанций, передает ТАСС. «В целях обеспечения безопасности населения бригады энергетиков оперативно обесточили энергообъекты. Ведутся оперативные работы по ликвидации последствий и возобновлению энергоснабжения потребителей в Хосте, Кудепсте, селах Верхнениколаевское, Вардане, Буу и Детляжка», — цитирует агентство сообщение властей. В городе работает оперативный штаб.

После полуночи в МЧС заявили, что сирены в Сочи были запущены «в превентивных целях», а эвакуация населения не требуется.

В начале июля часть районов Сочи уже затапливало из-за сильных ливней. В зоне затоплений оказались также Туапсе, Геленджик, Горячий Ключ в Краснодарском крае, власти ввели режим ЧС. Затопленными оказались 290 жилых домов и более 500 приусадебных участков. В Туапсе во время наводнения погибли три человека.

Георгий Тадтаев, Алена Прохоренко

Еще больше интересного о природе


 Глава ЦРУ дал «честный ответ» на вопрос о происхождении COVID
Врачи назвали «железные» основания медотвода от прививки против COVID-19
Здоровье
Женщина ослепла из-за ошибки врачей, прозрела и не узнала себя Ей был неправильно поставлен диагноз.
Товары для дома
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
7 гаджетов, которые сберегут ваши нервы и время
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Gnezdo.ru
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Раскрыта причина нелюбви Запада к политике России
Медведев поделился мнением о сделке ФРГ и США
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
Кухня, спальня и офис: умещаем в мини-квартире
Как сделать из однушки двушку
5 вещей, о которых 20 лет назад вы и не мечтали
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»