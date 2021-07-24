В Сочи включили сирены и предупредили об эвакуации из-за наводнения

Из-за сильных ливней в Сочи поднялся до критических значений уровень воды в реке Мацеста, вода разливается на дороги, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УПРДОР’Черноморье«. “Кубанские новости” пишут, что из-за вышедших из берегов рек и воды из заполненных ливневых стоков затоплены улицы Сочи и Адлера. Подтопления, по данным “Интерфакса”, зафиксированы в поселках Дагомыс, Кудепста и Хоста.
Движение по дорогам из Адлера в центр Сочи приостановлено, сообщили РБК в пресс-службе УПРДОР’Черноморье«. Из-за сошедшего ливневого стока на автодорогу Джубга-Сочи было приостановлено движение транспорта в районе Красного штурма, пишут “Кубанские новости”. Позднее в УПРДОР’Черноморье» сообщили, что проезд Адлер — Сочи обеспечивается в оба направления в реверсивном режиме. «Движение организовано по “нижней полке” основного хода, которая в штатном режиме работает только из Сочи в Адлер», — объяснили в ведомстве.
Уровень воды в реке Восточный Дагомыс также превысил критические значения, подтвердили РБК в в пресс-службе Упрдор «Черноморье». «Он превысил критические значения в в верховьях, о жилых микрорайонах нет информации», — добавили в пресс-службе.
В Хостинском районе города власти не исключат эвакуацию, передает ТАСС со ссылкой на слова представителя администрации. Работают сирены. «Реки Кудепста и Хоста опять поднимаются, у нас готовность эвакуировать. Сирены включили», — сообщил собеседник агентства.
«Комсомольская правда» опубликовала видео, на котором видно, что в море около Дагомыса образовался смерч.
«Дождь на сегодняшний момент прекратился, ситуация штатная. Никаких из ряда вон выходящих чрезвычайных происшествий в городе не происходит», — заявили РБК в пресс-службе администрации Сочи в ответ на просьбу прокомментировать происходящее в городе.
Из-за подтоплений прекратилась работа нескольких трансформаторных подстанций, передает ТАСС. «В целях обеспечения безопасности населения бригады энергетиков оперативно обесточили энергообъекты. Ведутся оперативные работы по ликвидации последствий и возобновлению энергоснабжения потребителей в Хосте, Кудепсте, селах Верхнениколаевское, Вардане, Буу и Детляжка», — цитирует агентство сообщение властей. В городе работает оперативный штаб.
После полуночи в МЧС заявили, что сирены в Сочи были запущены «в превентивных целях», а эвакуация населения не требуется.
В начале июля часть районов Сочи уже затапливало из-за сильных ливней. В зоне затоплений оказались также Туапсе, Геленджик, Горячий Ключ в Краснодарском крае, власти ввели режим ЧС. Затопленными оказались 290 жилых домов и более 500 приусадебных участков. В Туапсе во время наводнения погибли три человека.
Георгий Тадтаев, Алена Прохоренко
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