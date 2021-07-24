Народные приметы на 24 июля: каким будет урожай
Подскажет погода в этот день.
Подскажет погода в этот день.
В народе 24 июля носит название Ефимья Стожарница. В это время наблюдали за небом. Если звездное скопление Стожары (старое название Плеяд) сияет ярко, сезон охоты будет удачным.
В конце июля обычно стоит жаркая погода и часто идет гроза. Дождь 24 июля предвещает хороший улов рыбы. Если солнечно — будет хороший урожай зерновых культур.
Красный закат — к перемене погоды, лягушки квакают — к дождю. Кошки не сидят в доме — к жаре. На рассвете на небе нет ни облачка — день будет жарким и солнечным.