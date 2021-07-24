Активный вулкан в Сахаре показали из космоса
На снимке видны территории, покрытые лавой и другими продуктами извержения.
На снимке видны территории, покрытые лавой и другими продуктами извержения.
В Сахаре находится горное плато Тибести, в центральной части которого расположены сразу пять щитовых вулканов. Один из них под названием
В прошлом
На снимке, сделанном спутником Copernicus Sentinel-2, естественные цвета пустынной местности исказили, чтобы показать масштабы этих извержений. Отложения вулканических материалов обозначены
Анна Лысенко
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