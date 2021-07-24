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10:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Активный вулкан в Сахаре показали из космоса

На снимке видны территории, покрытые лавой и другими продуктами извержения.

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Источник: ESA

В Сахаре находится горное плато Тибести, в центральной части которого расположены сразу пять щитовых вулканов. Один из них под названием Тарсо-Туссиде показали на детальном снимке, сделанном из космоса.

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Тарсо-Туссиде на севере Республики Чад достигает 3265 метров в высоту. Он до сих пор сольфатарно активен — из трещин и каналов на стенках вулкана испаряется вода с примесью углекислого газа, сероводорода и сернистого газа.

В прошлом Тарсо-Туссиде пережил ряд извержений и выбросил немало лавовых потоков. Его лава достигла длины 25 км и покрыла площадь в 200 квадратных километров. Вулкан извергал тефру, осколки горных пород, вулканическое стекло и пепел.

На снимке, сделанном спутником Copernicus Sentinel-2, естественные цвета пустынной местности исказили, чтобы показать масштабы этих извержений. Отложения вулканических материалов обозначены темно-зеленым цветом. А небольшие красные пятна — это редкие в регионе островки растительности.

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