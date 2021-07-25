Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 июляЯдерные испытания на Бикини, рождение первого человека "из пробирки", первый выход женщины-космонавта в космос и другие события, которые произошли 25 июля в разные годы
Фоторепортажи
21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
8Празднование Курбан-байрама
01:48 (мск), источник: ТАСС

Новое наводнение началось на юге Бельгии из-за сильных дождей

БРЮССЕЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Новое наводнение из-за ливней началось на юге Бельгии, подтоплены несколько населенных пунктов, включая город Намюр — столицу региона Валлония. Об этом сообщил в субботу вечером телеканал RTBF.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 51% 761 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: AP 2021

По его информации, больше всего пострадал город Динан и ряд кварталов Намюра. В Динане грязевые потоки сносят машины. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как рассказал на экстренной пресс-конференции бургомистр Динана Аксель Тиксон, «после ливней с грозами, продолжавшихся весь день, на город с гор обрушился грязевой поток, который снес несколько десятков автомобилей, дорожные знаки и ограждения, зеленые насаждения». «В результате резкого подъема уровня воды в реке [Мёз] подтоплено несколько городских кварталов, уровень воды достигает 30 см. К счастью, речь идет только о материальном ущербе, пострадавших в городе нет», — сообщил бургомистр.

Аналогичная ситуация наблюдается ряде других населенных пунктах в районе Арденн. В этом гористом регионе из русел стали выходить многочисленные ручьи и речки, превращаясь в грязевые потоки. Ситуация усугубляется тем, что в результате сильнейшего за последние 100 лет наводнения, обрушившегося на Бельгию 14—16 июля, русла многих рек остаются сильно засорены, а местами полностью запружены из-за упавших деревьев. В пострадавших от первого наводнения городах все еще серьезно повреждены и засорены ливневки и канализационные системы, которые сейчас не справляются даже в небольшим избытком дождевой воды.

Новость
Наводнения в Западной Европе: не менее 150 погибших, больше тысячи пропавших

По оценкам метеорологов, осадки продолжатся в воскресенье, поэтому ситуация в зоне наводнения может ухудшиться. В то же время ожидается, что интенсивность дождей будет гораздо ниже, чем на прошлой неделе, когда в южной части страны за двое суток выпала полуторамесячная норма осадков.

Подготовка к новом удару стихии

В пятницу правительственный кризисный центр в Бельгии распространил предупреждение, что в стране 24—25 июля ожидаются сильные осадки, что может привести к подтоплениям на юге страны. Власти провинции Лимбург даже приняли решение эвакуировать в субботу в порядке предосторожности жителей ряда кварталов населенных пунктов, находящихся в зоне возможного затопления.

Согласно последним данным, в результате наводнения 14—16 июля в Бельгии погибли 32 человека, все они опознаны, около 60 человек получили ранения и травмы. Ущерб от него еще не подсчитан, по предварительным оценкам властей Валлонии, он исчисляется миллиардами евро. Десятки тысяч домов разрушены и повреждены, десятки населенных пунктов были лишены газа, электричества и водоснабжения. Наводнение уничтожило более 50 тыс. автомобилей.

Еще больше интересного о природе


 10 африканских слов, аналогов которым нет в России
Что ответила снайпер Людмила Павличенко на вопрос, не тяготит ли ее груз убитых врагов
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Hi-Tech
Вот это вид. Россиянка выиграла в конкурсе фотографий на iPhone Посмотрите на снимки финалистов
Горячие темы на Авто
Обложили 195
По пивку? Пятница. Можно. 171
про марс и луну 77
Кто имеет опыт навески качелей на стволы деревьев без вреда для них?? 69
Кино
Малахов пожалел 87-летнюю Доронину из-за Бузовой во МХАТе Татьяна Доронина ранее была художественным руководителем Московского художественного академического театра имени Максима Горького
Товары для дома
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
7 гаджетов, которые сберегут ваши нервы и время
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Дети
Разлученная с сыном в 20 лет женщина нашла его спустя 66 лет Новорожденного забрали у британки сразу после родов
Леди
45-летняя россиянка удочерила ребенка. Чего ей это стоило (фото) Галю всего несколько месяцев назад вернули в детский дом первые усыновители, потому что «она не подошла им по параметрам».
Дом
Кухня, спальня и офис: умещаем в мини-квартире
Как сделать из однушки двушку
5 вещей, о которых 20 лет назад вы и не мечтали
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»