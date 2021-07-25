Народные приметы на 25 июля: о погоде расскажет роса
Делаем прогнозы на остаток лета.
Делаем прогнозы на остаток лета.
25 июля в народе —
Роса считалась благоприятной приметой, сулящей хорошую погоду. Если на рассвете кроме росы появляется туман, остаток лета будет сухим и жарким. Ночная роса не просыхает — быть грозе.
В старину наблюдали за деревьями. Много желтых листьев говорило о том, что осень будет ранней. День солнечный — такая же погода будет осенью. Прохладно — зима придет рано и будет суровой.