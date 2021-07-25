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День в истории: 25 июляЯдерные испытания на Бикини, рождение первого человека "из пробирки", первый выход женщины-космонавта в космос и другие события, которые произошли 25 июля в разные годы
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09:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 25 июля: о погоде расскажет роса

Делаем прогнозы на остаток лета.

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Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"
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25 июля в народе — Прокл-плакальщик. В это время роса становится обильной, а в водоемах зацветает вода. «На Прокла поле от росы промокло», — говорили наши бабушки и дедушки.

Роса считалась благоприятной приметой, сулящей хорошую погоду. Если на рассвете кроме росы появляется туман, остаток лета будет сухим и жарким. Ночная роса не просыхает — быть грозе.

В старину наблюдали за деревьями. Много желтых листьев говорило о том, что осень будет ранней. День солнечный — такая же погода будет осенью. Прохладно — зима придет рано и будет суровой.

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