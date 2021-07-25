В Сочи на берег вынесло десятки шлепанцев
Дары моря.
Дары моря.
Во время шторма в Сочи на берег вынесло десятки разноцветной пляжной обуви.
Один из отдыхающих поделился в соцсетях видео, в котором туристы внимательно рассматривают «дары моря».
Как сообщалось ранее, 23 июля в городе разразился сильный ливень. Часть рек вышла из берегов, были затоплены несколько улиц, в городе включили сирены предупреждения об экстренной ситуации.
В начале июля часть районов Сочи уже затапливало. В зоне затоплений оказались также Туапсе, Геленджик, Горячий Ключ в Краснодарском крае, власти ввели режим ЧС. В Туапсе во время наводнения погибли три человека.
Анна Лысенко
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