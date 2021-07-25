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15:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Сочи на берег вынесло десятки шлепанцев

Дары моря.

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Во время шторма в Сочи на берег вынесло десятки разноцветной пляжной обуви.

Один из отдыхающих поделился в соцсетях видео, в котором туристы внимательно рассматривают «дары моря».

Как сообщалось ранее, 23 июля в городе разразился сильный ливень. Часть рек вышла из берегов, были затоплены несколько улиц, в городе включили сирены предупреждения об экстренной ситуации.

В начале июля часть районов Сочи уже затапливало. В зоне затоплений оказались также Туапсе, Геленджик, Горячий Ключ в Краснодарском крае, власти ввели режим ЧС. В Туапсе во время наводнения погибли три человека.

Анна Лысенко

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