В соцсетях показали последствия наводнения в Лондоне (фото, видео)

Жители Лондона делятся в соцсетях фотографиями и видео подтопленного города.
Внезапное наводнение в британской столице вызвали сильные грозы, обрушившиеся на юг Англии в воскресенье: в городе затопило дороги, вокзалы и несколько станций метро.
Движение транспорта было нарушено, а на отдельных маршрутах приостановлено, сообщает CNN. От наводнения пострадали две городские больницы. К спасателям обратились больше 600 местных жителей с просьбой о помощи.
Шторм пришел на смену рекордной жаре. «Очень теплый воздух столкнулся с областью низкого давления недалеко от северной Франции. Это привело к медленным штормам, вызвавшим наводнения», — рассказал метеоролог Джин Норман. В результате на юге Англии выпало от 75 до 100 мм осадков.
Ранее сильное наводнение из-за ливней началось на юге Бельгии. В стране подтоплены несколько населенных пунктов, включая город Намюр — столицу региона Валлония.