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10:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Индии из-за наводнения вздыбилась земля (видео)

Такое увидишь не часто.

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Жителей Индии напугал геологический феномен, попавший на видео в штате Харьяна на севере страны.

В ролике, распространенном в соцсетях одним из местных жителей, видно, как затопленная земля внезапно начинает подниматься над водой. Она покрывается трещинами и разбухает.

Пользователи озвучили самые разнообразные версии происходящего. Одни предположили, что под землей скопился метан, который теперь вырвался на поверхность, подняв слой земли. Другие уверены, что под землей прорвало водопровод, сообщает IndiaTV.

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