В Индии из-за наводнения вздыбилась земля (видео)
Такое увидишь не часто.
Такое увидишь не часто.
Жителей Индии напугал геологический феномен, попавший на видео в штате Харьяна на севере страны.
В ролике, распространенном в соцсетях одним из местных жителей, видно, как затопленная земля внезапно начинает подниматься над водой. Она покрывается трещинами и разбухает.
Пользователи озвучили самые разнообразные версии происходящего. Одни предположили, что под землей скопился метан, который теперь вырвался на поверхность, подняв слой земли. Другие уверены, что под землей прорвало водопровод, сообщает IndiaTV.
Анна Лысенко
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