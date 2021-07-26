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17:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Сильнейшую песчаную бурю в Китае показали в таймлапсе (видео)

Стихия вызвала хаос на дорогах.

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Мощная песчаная буря обрушилась в воскресенье, 25 июля, на провинцию Ганьсу в Китае.

«Сильная песчаная буря с облаками пыли высотой не менее 100 метров вызвала хаос в древнем городе Дуньхуан на Шелковом пути на северо-западе Китая», — сообщает South China Morning Post.

Местная полиция была вынуждена остановить движение на скоростных автомагистралях, чтобы предотвратить аварии, ведь видимость на дорогах практически равнялась нулю.

Дуньхуан в городском округе Цзюцюань в древности служил воротами в Китай на Великом шелковом пути. Он расположен в пустыне Гоби и известен суровым климатом.

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