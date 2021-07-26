Heavy sandstorm wreaked havoc in northwest China's Dunhuang on July 25 pic.twitter.com/hoKq0KAF4J— Press TV (@PressTV) July 26, 2021
Сильнейшую песчаную бурю в Китае показали в таймлапсе (видео)
Стихия вызвала хаос на дорогах.
Стихия вызвала хаос на дорогах.
Мощная песчаная буря обрушилась в воскресенье, 25 июля, на провинцию Ганьсу в Китае.
«Сильная песчаная буря с облаками пыли высотой не менее 100 метров вызвала хаос в древнем городе Дуньхуан на Шелковом пути на
Местная полиция была вынуждена остановить движение на скоростных автомагистралях, чтобы предотвратить аварии, ведь видимость на дорогах практически равнялась нулю.
Дуньхуан в городском округе Цзюцюань в древности служил воротами в Китай на Великом шелковом пути. Он расположен в пустыне Гоби и известен суровым климатом.
Анна Лысенко
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