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09:22 (мск), источник: Life.ru

Синоптики спрогнозировали опасную погоду сразу в нескольких регионах России

Отмечается, что в некоторые области придёт похолодание, которое будет сопровождаться сильными дождями и грозами.

Погода в Вашингтоне:
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Источник: Reuters

В ближайшие дни в большинство северокавказских республик, на Амур и юг Сибири придёт опасная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что сильнейшие дожди с грозами, а также град и подъём уровня воды в реках ожидается в этих регионах.

По словам синоптика, причиной этому будут холодные воздушные массы, которые с севера идут через Урал и Поволжье.

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«Волна, перемещающаяся по Амуру, плюс сильные дожди. Такой водности Амура ещё не было, она экстремально высокая. На всём протяжении Амура либо превышение неблагоприятных отметок, либо опасных», — приводит РИА «Новости» слова Вильфанда.

Также к опасным погодным явлениям стоит готовиться жителям Томской, Омской и Новосибирской областей. Там, по словам специалиста, ожидается похолодание. При этом в Эвенкии и на Таймыре прогнозируется жара до 28 градусов.

Ранее Лайф рассказывал, что на юг России вновь обрушились обильные осадки. Сильный ливень затопил трассу между Адлером и Сочи, движение пришлось остановить. Кроме того, непогода привели к подтоплению трансформаторных станций в шести населённых пунктах.

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