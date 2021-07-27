Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 июляОткрытие XXX летних Олимпийских игр в Лондоне, день рождения гамбургера и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
20В Германии ввели режим военной катастрофы
21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
22:11 (мск), источник: Газета.Ру

Вильфанд спрогнозировал дожди до конца июля в центре России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что дождливая погода придет в центр европейской части России в среду и продлится до конца июля. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +33° 41% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

«С завтрашнего дня прогнозируются в средней полосе, в частности в Москве, дожди, но это не должно приводить в уныние, погода будет теплой», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду. В ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности. В первой половине дня 29 июля дожди сохранятся.

Вильфанд подчеркнул, что дожди в центре европейской части России будут идти до конца месяца. При этом, начиная со второй половины дня в четверг облаков будет меньше, солнца больше, а «погода будет вполне комфортной».

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин заявил, что безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска может угрожать подъем уровня мирового океана из-за глобального потепления.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бьет по глазам: найдено новое осложнение COVID-19
Немецкий гимнаст назвал безумием победу Далалояна в командных соревнованиях
Здоровье
Аптечка на лето: 7 незаменимых препаратов Выбираем самое важное.
Новости партнеров
Немецкий гимнаст назвал безумием победу Далалояна
«Это невыносимо». Федерация фехтования России обратилась в МОК
России подарили золото на Олимпиаде. Судей отстранили
Мельникова — о снятии Байлз: Ничего не подумали
Авто
Российские водители смогут заработать на данных о своих машинах Покупателями могут быть страховые компании или автодилеры
Кино
Девочка-альбинос: 12-летняя дочь Пересильд в образе на съемках Дочь популярной актрисы дебютирует в кино главной ролью в мистическом триллере
Товары для дома
Лучше, чем в офисе: как обустроить рабочее место дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Популярные темы на «Детях»
Картинки 743
Опека=развод. Наболело. 611
Снова я... просто мысли в слух 547
Бюджет 539
Леди
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера Китти Спенсер сыграла свадьбу с возлюбленным
Дом
12 небанальных идей для декора стен
Как оформить евродвушку с двумя гардеробными
Как выглядит квартира 36-летней Варнавы
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»