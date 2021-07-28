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12:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

После шторма дороги Мексики превратились в реки грязи (видео)

Местные власти подсчитывают урон.

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Город Ногалес в мексиканском штате Сонора сильно пострадал из-за ливня, разразившегося вечером во вторник, 27 июля.

Как минимум один человек погиб, а десятки машин унесло бурными потоками воды, сообщает El Sol de Hermosillo. В окрестностях города реки вышли из берегов, зафиксированы оползни, разрушены дороги, подтоплены дома.

Снимки и видео в соцсетях показывают масштабы разрушений.

Метеорологи предупреждают, что непогода в регионе задержится. Вопреки разрушениям, местные фермеры радуются стихии — это первый дождь в этой местности после продолжительной засухи.

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