После шторма дороги Мексики превратились в реки грязи (видео)

Город Ногалес в мексиканском штате Сонора сильно пострадал из-за ливня, разразившегося вечером во вторник, 27 июля.
Как минимум один человек погиб, а десятки машин унесло бурными потоками воды, сообщает El Sol de Hermosillo. В окрестностях города реки вышли из берегов, зафиксированы оползни, разрушены дороги, подтоплены дома.
Снимки и видео в соцсетях показывают масштабы разрушений.
Метеорологи предупреждают, что непогода в регионе задержится. Вопреки разрушениям, местные фермеры радуются стихии — это первый дождь в этой местности после продолжительной засухи.