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13:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Американский город накрыла стена пыли и песка (видео)

Невероятные кадры пыльной бури сняли с помощью дрона

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Американский город Феникс, штат Аризона, накрыла мощная пылевая буря. Оператор дрона Джо Грана сумел запечатлеть эту природную стихию с воздуха и показать весь масштаб происходящего.

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На кадрах, снятых беспилотником, можно увидеть, как гигантская стена из песка и пыли медленно движется на север, накрывая собой пригород Феникса.

Метеорологи сообщили, что пыльная буря — это далеко не единственное, к чему стоит готовиться жителям этого региона. В ближайшие дни там ожидаются новые бури, порывистый ветер и сильные грозы.

Местным жителям рекомендовано не выходить на улицу во время бури и плотно закрывать двери и окна. Кроме того, особую осторожность следует проявить водителям, так как во время песчаной бури видимость на дорогах становится минимальной.

Екатерина Гура

Еще больше о природе

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