Американский город накрыла стена пыли и песка (видео)
Невероятные кадры пыльной бури сняли с помощью дрона
Невероятные кадры пыльной бури сняли с помощью дрона
Американский город Феникс, штат Аризона, накрыла мощная пылевая буря. Оператор дрона Джо Грана сумел запечатлеть эту природную стихию с воздуха и показать весь масштаб происходящего.
На кадрах, снятых беспилотником, можно увидеть, как гигантская стена из песка и пыли медленно движется на север, накрывая собой пригород Феникса.
Метеорологи сообщили, что пыльная буря — это далеко не единственное, к чему стоит готовиться жителям этого региона. В ближайшие дни там ожидаются новые бури, порывистый ветер и сильные грозы.
Местным жителям рекомендовано не выходить на улицу во время бури и плотно закрывать двери и окна. Кроме того, особую осторожность следует проявить водителям, так как во время песчаной бури видимость на дорогах становится минимальной.
Екатерина Гура