На американский штат Мичиган обрушились многочисленные торнадо
Они нанесли серьезный ущерб жилым домам в нескольких городах.
Они нанесли серьезный ущерб жилым домам в нескольких городах.
В конце июля американский штат Мичиган стал настоящим магнитом для торнадо. Сильные штормы с ливнем, грозами и порывистым ветром часто сопровождались торнадо. За четверо суток по региону прошлись около десятка воронок, некоторые из которых нанесли значительный ущерб населенным пунктам.
Больше всего досталось городку Армада и
По данным Национальной метеорологической службы (NWS), самый разрушительный торнадо в Мичигане за последние дни достигал скорости ветра в 190 километров в час. Специалисты пока не берутся подсчитывать ущерб, так как в ближайшие дни опасность торнадо сохраняется по всему штату.
Екатерина Гура