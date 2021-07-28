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14:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

На американский штат Мичиган обрушились многочисленные торнадо

Они нанесли серьезный ущерб жилым домам в нескольких городах.

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В конце июля американский штат Мичиган стал настоящим магнитом для торнадо. Сильные штормы с ливнем, грозами и порывистым ветром часто сопровождались торнадо. За четверо суток по региону прошлись около десятка воронок, некоторые из которых нанесли значительный ущерб населенным пунктам.

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Больше всего досталось городку Армада и Порт-Остин, где торнадо прошлись по жилым районам. Кстати, в Армаде за несколько дней отметились сразу несколько воронок, которые повредили с десяток домов, повалили множество деревьев и электрических столбов.

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По данным Национальной метеорологической службы (NWS), самый разрушительный торнадо в Мичигане за последние дни достигал скорости ветра в 190 километров в час. Специалисты пока не берутся подсчитывать ущерб, так как в ближайшие дни опасность торнадо сохраняется по всему штату.

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