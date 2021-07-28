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18:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

В аномальной жаре в Ростове-на-Дону выросли бананы

Если температура за 30 градусов продержится, плоды успеют созреть.

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Жители Ростова-на-Дону Михаил и Татьяна Холмановы удивили Сеть, вырастив у себя в саду бананы.

В городе не спадает жара: уже в 10 утра воздух здесь прогревается до 31 градуса. В таких условиях бананы, посаженные в небольшом тропическом саду Холмановых, не только зацвели, но и сформировали завязь. Если жара в городе продержится, крохотные зеленые бананчики успеют созреть.

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Есть эти бананы Холмановы не станут — это декоративный японский сорт Musa basjoo. Он растет и зимует в саду семейства не первый год.

На зиму Холмановы возводят вокруг тропических растений стены из поликарбоната и накрывают специальной герметичной крышей. Если стоят сильные морозы, в таких боксах автоматически включается наддув, который нагнетает теплый воздух из подвала.

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