В аномальной жаре в Ростове-на-Дону выросли бананы
Если температура за 30 градусов продержится, плоды успеют созреть.
Если температура за 30 градусов продержится, плоды успеют созреть.
Жители
В городе не спадает жара: уже в 10 утра воздух здесь прогревается до 31 градуса. В таких условиях бананы, посаженные в небольшом тропическом саду Холмановых, не только зацвели, но и сформировали завязь. Если жара в городе продержится, крохотные зеленые бананчики успеют созреть.
Есть эти бананы Холмановы не станут — это декоративный японский сорт Musa basjoo. Он растет и зимует в саду семейства не первый год.
На зиму Холмановы возводят вокруг тропических растений стены из поликарбоната и накрывают специальной герметичной крышей. Если стоят сильные морозы, в таких боксах автоматически включается наддув, который нагнетает теплый воздух из подвала.
Анна Лысенко
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