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10:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Июльский снег в российском регионе сняли на видео

В Магаданской области выпал летний снег. Видео с зимними осадками сняли на перевале «Дедушкина лысина» в Хасынском округе в четверг, 29 июля.

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Кадры из российского региона опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

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«Можно ехать в снежки играть, бабу снежную лепить. Короче, все. Колымский новый год начался», — говорит автор записи.

О заморозках до минус 4 градусов в Магаданской области ранее предупреждала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Она отметила, что это ниже климатической нормы даже для северных регионов.

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