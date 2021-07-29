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13:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Сейсмолог спрогнозировал последствия для Курил и Японии от цунами на Аляске

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин спрогнозировал последствия для Курильских островов и Японии от возможного цунами на Аляске, угроза которого объявлена американским центром по предупреждению о цунами (NWS). В беседе с «Лентой.ру» сейсмолог отметил, что крупных разрушений на островах ждать не стоит.

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Источник: РИА "Новости"

На побережье штата Аляска (США) была объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 8,2. На данный момент угроза частично сохраняется.

Землетрясение произошло в 97 километрах к юго-востоку от поселения Чингик, на глубине более 17 километров. «Возможная угроза цунами от дальнего землетрясения», — говорилось в сообщении метеорологической службы.

«Разрушений ждать не стоит»

Петр Шебалин в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что серьезной опасности от этого цунами для российского тихоокеанского побережья, а также для Японии нет.

На Японии так же, как на Курилах и Камчатке примерно. Они же по отношению к Аляске сопоставимы. Если будет цунами на Аляске, в этом случае будет небольшая волна и на Камчатке, на Курилах и в Японии. Разрушений ждать не стоит.
Петр Шебалин
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Та же ситуация ждет российский Дальний Восток, сообщил Шебалин. «Добраться-то цунами до него в принципе может, но волна ослабнет, так что разрушений никаких не будет. Если бы это была магнитуда 9, то можно было бы ожидать чего-то более серьезного. А 8,2 даст полметра волну максимально, и то это совсем грубая оценка», — подчеркнул эксперт.

29 июля сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Перу магнитудой 5,7. Очаг землетрясения находился на глубине 31,3 километра, в 98,5 километра от поселения Трухильо с населением 747 тысяч человек. Информации об ущербе людям или населенному пункту не поступало.

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