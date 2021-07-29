Сейсмолог спрогнозировал последствия для Курил и Японии от цунами на Аляске

На побережье штата Аляска (США) была объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 8,2. На данный момент угроза частично сохраняется.
Землетрясение произошло в 97 километрах к юго-востоку от поселения Чингик, на глубине более 17 километров. «Возможная угроза цунами от дальнего землетрясения», — говорилось в сообщении метеорологической службы.
Петр Шебалин в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что серьезной опасности от этого цунами для российского тихоокеанского побережья, а также для Японии нет.
На Японии так же, как на Курилах и Камчатке примерно. Они же по отношению к Аляске сопоставимы. Если будет цунами на Аляске, в этом случае будет небольшая волна и на Камчатке, на Курилах и в Японии. Разрушений ждать не стоит.
Та же ситуация ждет российский Дальний Восток, сообщил Шебалин. «Добраться-то цунами до него в принципе может, но волна ослабнет, так что разрушений никаких не будет. Если бы это была магнитуда 9, то можно было бы ожидать чего-то более серьезного. А 8,2 даст полметра волну максимально, и то это совсем грубая оценка», — подчеркнул эксперт.
29 июля сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Перу магнитудой 5,7. Очаг землетрясения находился на глубине 31,3 километра, в 98,5 километра от поселения Трухильо с населением 747 тысяч человек. Информации об ущербе людям или населенному пункту не поступало.