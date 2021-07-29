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14:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы впервые зафиксировали свет из-за черной дыры

Это явление было предсказано общей теорией относительности Эйнштейна, но до сих пор ученые не наблюдали его в действительности.

Попадая в черную дыру газ, пыль и свет теряются навсегда, а потому увидеть хоть что-то из-за черной дыры невозможно. Однако новые данные ученых говорят о другом.

Изучая серию рентгеновских вспышек, испускаемых сверхмассивной черной дырой в центре галактики на расстоянии 800 миллионов световых лет от нас, астрофизик Стэнфордского университета Дэн Уилкинс заметил уникальные световые блики, отставшие от начальной вспышки.

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Эти запаздывающие вспышки были меньше по размеру и имели немного другие спектральные характеристики — сигнатуры, предполагающие, что вспышки возникли за черной дырой. Это уникальное явление было описано в статье, опубликованной в конце июля в научном журнале Nature.

Уилкинс объяснил, что любой свет, который попадает в черную дыру, не выходит наружу, а потому нельзя увидеть ничего, что находится позади этого космического объекта. И единственная причина, по которой ученые смогли разглядеть эти вспышки света, заключается в том, что черная дыра способна искривлять пространство, искривлять свет и закручивать вокруг себя магнитные поля, которые и отображают измененный свет.

Ученый отмечает, что это явление было описано Эйнштейном в его общей теорией относительности, но до настоящего момента астрономы еще ни разу не наблюдали это явление вживую.

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