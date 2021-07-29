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14:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Юг Бразилии засыпало снегом (видео)

В регионе также установилась холодная погода.

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В бразильском городе Сан-Франсиску-ди-Паула, в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул, выпал первый в этом сезоне снег. Сейчас там календарная зима, но снег и низкие температуры бывают тут редко.

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В соцсетях появились фото и видео снегопада, который, хоть и оставил после себя небольшие сугробы, все-таки не стал долго задерживаться и начал таять уже через несколько часов. Сообщается, что температура воздуха в регионе опустилась до 1 градуса тепла, что является аномально холодной температурой для этих мест.

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Но холода и снег не испугали местных жителей, а совсем наоборот — большинство горожан отправилось гулять на улицу и лепить маленьких снеговиков.

Екатерина Гура

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