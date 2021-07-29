Юг Бразилии засыпало снегом (видео)
В регионе также установилась холодная погода.
В регионе также установилась холодная погода.
В бразильском городе Сан-Франсиску-ди-Паула, в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул, выпал первый в этом сезоне снег. Сейчас там календарная зима, но снег и низкие температуры бывают тут редко.
В соцсетях появились фото и видео снегопада, который, хоть и оставил после себя небольшие сугробы,
Но холода и снег не испугали местных жителей, а совсем наоборот — большинство горожан отправилось гулять на улицу и лепить маленьких снеговиков.
Екатерина Гура