В Индии из-за оползня обрушилась часть горы вместе с дорогой (видео)

В соцсетях появилось видео, снятое очевидцами в районе Сирмаур штата Химачал-Прадеш в Индии. На кадры попал огромный оползень, который за пару секунд уничтожил огромную часть горы вместе с дорогой.
Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в результате инцидента, но, скорее всего, в этот раз обошлось без жертв. Сообщается, что недавно для этого района было выпущено предупреждение о возможных оползнях, а потому туристов перестали пускать в эти места.
Напомним, в конце июля в долине Сангла в районе Киннаур, штат Химачал-Прадеш, произошел огромный оползень, в результате которого погибли девять туристов. Отмечается, что оползни были вызваны сильными проливными дождями, обрушившимися в конце июля на некоторые индийские регионы.