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18:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Индии из-за оползня обрушилась часть горы вместе с дорогой (видео)

Вместе с ней в ущелье провалилась и дорога

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В соцсетях появилось видео, снятое очевидцами в районе Сирмаур штата Химачал-Прадеш в Индии. На кадры попал огромный оползень, который за пару секунд уничтожил огромную часть горы вместе с дорогой.

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Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в результате инцидента, но, скорее всего, в этот раз обошлось без жертв. Сообщается, что недавно для этого района было выпущено предупреждение о возможных оползнях, а потому туристов перестали пускать в эти места.

Напомним, в конце июля в долине Сангла в районе Киннаур, штат Химачал-Прадеш, произошел огромный оползень, в результате которого погибли девять туристов. Отмечается, что оползни были вызваны сильными проливными дождями, обрушившимися в конце июля на некоторые индийские регионы.

Екатерина Гура

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