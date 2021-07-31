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09:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 31 июля: какой будет осень

Какая погода в последний день июля, такая будет и в осенние месяцы.

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Источник: РИА "Новости"

31 июля церковь почитает память мученика Емилиана Доростольского. В народе Омельянов день — время делать заготовки на зиму, а вечером — топить баню.

По приметам крестьяне определяли, какая будет осень. Если день солнечный — теплой, идет дождь — холодной и дождливой, жаркий Омельянов день — к морозному декабрю. Листья березы на макушках начали желтеть — осень будет ранней. Шишки на елке остались только наверху, — морозы не скоро придут.

Гремит продолжительный гром — опасайтесь града. Мухи кусаются — к ненастью.

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