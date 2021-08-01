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09:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 1 августа: делаем прогноз на бабье лето

Если день теплый и солнечный, оно будет долгим.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»
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1 августа в народе — день Мокрины (Макриды). Макрида — указательница осени, говорили крестьяне. В этот день можно предугадать, какими будут осенние месяцы.

На Мокрину сухо — осень будет сухая, идет дождь — мокрая. Сухая Макрида — не будет дождей на шесть недель, мокрая — дождь на тот же срок.

«На Макриду дождь — на следующий год будет урожай на рожь», — существовала поговорка. Теплый, солнечный день — к долгому бабьему лету. Если паутины в лесу много, осень будет теплой.

Предсказывали погоду и на ближайшие дни. Особенно наблюдали за насекомыми. Если с утра муравьи попрятались, будет дождь. Пауки прячутся по углам — к похолоданию. Месяц в тумане — к дождю. Восточный ветер дует — к грозе.

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