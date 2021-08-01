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14:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители России увидят противостояние Сатурна

А вскоре — и противостояние Юпитера.

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Источник: NASA

Ночь с 1 на 2 августа будет благоприятным временем для наблюдений за Сатурном.

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В это время планета вступит в противостояние с Солнцем, то есть наша звезда, Земля и Сатурн выстроятся в одну линию. Сатурн окажется на наименьшем расстоянии от Земли и будет максимально освещен. Благодаря этому газовый гигант будет хорошо виден всю ночь невооруженным глазом, но лучше всего — около полуночи. А владельцы телескопов смогут увидеть даже самый большой спутник Сатурна — Титан.

В «Роскосмосе» напоминают, что в этом месяце можно будет наблюдать еще и противостояние Юпитера. Лучше всего планета будет видна в ночь с 19 на 20 августа.

Ранее астрономы сообщили, что ночь с 11 на 12 августа будет лучшей для наблюдений за метеорами. В час можно будет увидеть от 40 до 60 падающих звезд.

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