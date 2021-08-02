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06:57 (мск), источник: Газета.Ру

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальной жары

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жару в центре европейской части России, передает РИА «Новости».

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Источник: Агентство «Москва»

Он рассказал, что в этой части страны в понедельник, 2 августа, прогнозируется температура на 4−5 градусов выше нормы. По словам специалиста, этот день станет самым жарким на текущей неделе. Температура воздуха составит 29−30 градусов тепла.

Синоптик отметил, что это связано с поступлением теплых воздушных масс по западной периферии циклона.

Он также рассказал, что воздух будет насыщенным влагой и теплым.

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